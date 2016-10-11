В Skype запустили синхронный перевод на русский язык при видеосвязи

В Skype стала доступна функция синхронного перевода сообщений и звонков на русский язык. Как передает ТАСС, корпорация Microsoft объявила, что русский стал девятым языком, перевод на который доступен пользователям видеосервиса. Теперь Skype Translator поддерживает русский, английский, испанский, китайский, итальянский, французский, португальский, немецкий и арабский языки при совершении голосовых звонков, а также более 50 языков при обмене мгновенными сообщениями.

В основе функции лежит технология машинного обучения, отмечает ТАСС. Сервис самостоятельно совершенствуется по мере использования, и чем больше людей использует его, тем выше качество перевода.