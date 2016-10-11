«В поисках Дори» стал пятым мультфильмом в истории со сборами $1 млрд

Мультфильм «В поисках Дори» от студии Pixar стал пятым мультфильмом в мировом прокате, собравшим более $1 млрд сборов, передает Forbes.

Четыре из топ-5 мультфильмов, сборы которых превышают $1 млрд, созданы аниматорами Disney - «История игрушек - 3» ($1,06 млрд), «Зверополис» ($1,02 млрд) и «Холодное сердце» ($1,28 млрд). Еще один рекордсмен - «Миньоны» ($1,15 млрд) был создан студией Universal.

Disney является безоговорочным лидером проката в текущем году: больше «В поисках Дори» собрал только уже упоминавшийся мультфильм «Зверополис» и «Первый мститель: Противостояние» ($1,15 млрд), лишь немного отстает от него «Книга джунглей» ($966 млн).