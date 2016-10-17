Китай запустил на орбиту корабль «Шэньчжоу-11»

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» («Священный челнок») с двумя космонавтами на борту был запущен Китаем с космодрома «Цзюцюань» в пустыне Гоби в 07:30 по местному времени (02:30 по московскому), сообщает BBC. Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход»). На борту корабля находятся 49-летний командир Цзин Хайпэн, дважды уже бывавший в космосе, и его 37-летний напарник Чэнь Дун. Для Дуна это первая космическая миссия.

«Узнав об успешном запуске космического корабля «Шэньчжоу -11», хотел бы от всей души поздравить всех участников этой миссии и космонавтов с успешной работой», - приводит сайт британской телекомпании текст телеграммы лидера КНР Си Цзиньпина, зачитанной в китайском Центре управления полетами зампредом Центрального военного совета страны Фань Чанлуном. Руководство Китая подчеркивает, что 30-дневная миссия станет рекордной в космической истории страны.

В течение двух дней «Шэньчжоу-11» должен состыковаться с космической лабораторией «Тяньгун-2» («Небесный дворец»), запущенной 15 сентября. На орбите экипажу предстоит провести медицинские, научные и другие эксперименты.