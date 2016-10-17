Великобритания закрыла счета канала RT – Маргарита Симоньян

В Великобритании закрыты счета телеканала RT, написала главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Нам закрыли счета в Британии. Все счета. Решение пересмотру не подлежит. Да здравствует свобода слова!» – сообщила она в своем Twitter.

«Похоже, уходя из ЕС, Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова. Как говорится, в новую жизнь без вредных привычек», - прокомментировала это официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Facebook.

Год назад британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom провел расследование работы российского телеканала RT и пришел к выводу, что RT неточно и пристрастно освещал события во время войн на Украине и в Сирии. К примеру, в одном из документальных фильмов, в котором правительство Украины было обвинено в геноциде, не были приведены другие точки зрения, сообщил регулятор в ответ на жалобы зрителей.

Минфин в проекте бюджета на 2017–2019 гг. предлагал сократить субсидии двум крупнейшим государственным информационным агентствам – ФГУП «МИА «Россия сегодня» и ФГУП «ИТАР-ТАСС». В 2016 г. МИА «Россия сегодня» получило от государства 6,75 млрд руб.