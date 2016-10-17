Суд Вильнюса решил допросить Горбачева по делу о событиях 1991 года

Окружной суд Вильнюса решил допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева в качестве свидетеля, сообщает BNS.

Судья решила допросить Горбачева по делу о событиях, произошедших в январе 1991 г. возле телецентра Вильнюса. По делу проходят 65 обвиняемых.

Судья Айнора Корнелия Мацявичене заявила, что в качестве свидетеля может быть допрошен любой человек, обладающий важной информацией. «Горбачев, возможно, обладает информацией об обстоятельствах дела. Его фамилию в слушаниях указал не один свидетель. Была упомянута фамилия, поэтому суд удовлетворяет ходатайство адвоката потерпевшего», — уточнила она.

В свою очередь, вице-министр юстиции Литвы Юлиюс Пагоюс заявил, что решение суда будет направлено в российский Минюст.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 г. принял решение о восстановлении независимости Литвы, но власти СССР не признали данное решение. В январе 1991 г. в Литве начались акции протеста. В ночь на 13 января колонна бронетехники спецподразделения СССР прибыла в центр Вильнюса. В ходе разгона митингующих возле телецентра погибли 14 человек, более 600 человек получили ранения.