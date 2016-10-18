Ракета с российскими двигателями вывела на орбиту американский космический грузовик Cygnus

NASA сообщило об успешном запуске на орбиту беспилотного космического грузовика Cygnus, который должен доставить на МКС более 2300 кг грузов (5100 фунтов). Запуск осуществила компания Orbital ATK. Cygnus был выведен на орбиту ракетой-носителем Antares 230, оснащенной российскими двигателями РД-181. Корабль уже благополучно развернул панели солнечных батарей, сообщило NASA. Миссия по стыковке и доставке грузов рассчитана на шесть суток.

Производитель РД-181, российское НПО «Энергомаш» продолжит сотрудничество с Orbital ATK, которая использует российские двигатели на своих ракетах, и не исключает расширения сотрудничества. Это говорится в комментарии генерального директора «Энергомаша» Игоря Арбузова, предоставленном ТАСС пресс-службой предприятия. «Я не сомневался в благополучном исходе запуска. Наша техника в очередной раз подтвердила свою надежность и эффективность. Первая ступень отработала штатно, замечаний у американской стороны - нет», - сказал Арбузов.

Контракт на поставку восьми двигателей РД-181 был подписан в декабре 2014 г., а уже летом 2015 г. первые установки были доставлены в США.

Предыдущий запуск Сygnus был осуществлен в октябре 2014 г. и был неудачным. Orbital Sciences использовала систему прекращения полета, сообщил ее вице-президент Баррон Бенески CNN. Команда о подрыве системы была дана, как только стало ясно, что ракета Antares не выйдет на заданную орбиту.