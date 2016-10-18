Китайский клон Twitter сравнялся по капитализации с оригиналом

Китайский сервис микроблогов Sina Weibo, основанный в 2009 г. как клон Twitter, сравнялся по рыночной капитализации с оригиналом, сообщило агентство «Синьхуа». Во время торгов на бирже NASDAQ в понедельник капитализация Weibo достигла $11,32 млрд, в то время как у Twitter - $11,22 млрд.

Еще при IPO в начале 2014 г. капитализация Weibo не превышала $3,4 млрд, тогда как Twitter в то время оценивался в $26,8 млрд, пишет сайт Techinasia.

Прибыль Twitter во II квартале текущего года достигла $602 млн, что в четыре раза больше аналогичного показателя Weibo. Однако китайская социальная сеть расширяет свою аудиторию активнее американской: по итогам второй четверти текущего года у Twitter было около 313 млн активных пользователей, рост в годовом выражении составил 3%. Weibo по итогам того же периода пользовались 282 млн человек, а годовой рост достиг 33%.

По итогам торгов 18 октября стоимость одной акции Weibo составила $52,91, а рыночная капитализация компании достигла $11,41 млрд. По оценкам JPMorgan, благодаря нынешней положительной динамике развития компании к середине 2017 г. стоимость ее акции может достичь $70.

Крупнейшим акционером является специализирующаяся на интернет-торговле китайская компания Alibaba.