Lufthansa запретила брать Galaxy Note 7 на борт самолета

Lufthansa запретила брать на борт самолета смартфон Samsung Galaxy Note 7. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«Этот телефон нельзя проносить на борт в ручной клади, а также нельзя сдавать в багаж», - уточнили в компании Lufthansa. Запрет действует на всех рейсах авиакомпании и ее «дочек» и связан со случаями возгорания устройств.

В начале сентября Samsung Electronics сообщила о массовом отзыве и приостановке продаж смартфонов Galaxy Note 7. Устройство может самовозгораться из-за проблем с аккумуляторами. Позже 11 октября компания заявила о полной остановке производства Galaxy Note 7.