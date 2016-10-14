Samsung оценил потери из-за Galaxy Note 7 в $5,3 млрд за полугодие

Отказ от производства и продаж смартфонов Galaxy Note 7 будет стоить Samsung Electronics около $3 млрд убытков в текущем и следующем кварталах. Как передает АР, это в пятницу заявила сама компания. Общий убыток от отзыва проблемной модели Samsung оценивает как минимум в $5,3 млрд. Из-за Note 7 в октябре - декабре компания потеряет 2 трлн вон, в январе - марте - еще 1 трлн вон. Стоимость первой отзывной кампании в сентябре аналитики оценивали в пределах от 1 до 2 трлн вон.

Samsung также пообещал значительно изменить процедуру проверки безопасности и качества своей продукции. Детали компания не раскрыла.

Чтобы компенсировать потери от отзыва Note 7, компания собирается расширить продажи двух других моделей Galaxy, выпущенных этой весной, - Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge.

Ранее на этой неделе компания ухудшила прогноз по финансовым результатам III квартала. В частности, прогнозируемая операционная прибыль снижена с прежних 7,8 трлн вон до 5,2 трлн вон ($4,6 млрд), на 29,63% ($2,6 млрд). Прогноз по квартальным продажам ухудшен до 47 трлн вон. Однако пока у компании достаточно наличности и других производств, чтобы смягчить удар от отзыва смартфонов, отмечает АР. По мнению аналитиков, прибыль в III квартале будет сформирована в основном за счет продаж полупроводников и мониторов.

прогнозируемая операционная прибыль снижена с прежних 7,8 трлн вон до 5,2 трлн вон ($4,6 млрд), на 29,63% ($2,6 млрд). Прогноз по квартальным продажам ухудшен до 47 трлн вон. Однако пока у компании достаточно наличности и других производств, чтобы смягчить удар от отзыва смартфонов, отмечает АР. По мнению аналитиков, прибыль в III квартале будет сформирована в основном за счет продаж полупроводников и мониторов.