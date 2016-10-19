Владельцы Galaxy Note 7 в США подали иск к Samsung из-за потраченного зря времени

В США к Samsung Electronics подан коллективный иск от владельцев Samsung Galaxy Note 7, которые производитель признал неисправными и отзывает уже второй раз подряд. Как сообщает Market Watch со ссылкой на The Wall Street Journal, иск подан 16 октября в федеральный суд Нью-Джерси от имени трех жителей разных штатов. Истцы утверждают, что сообщения компании об обмене неисправных смартфонов обошлись владельцам Note 7 в миллионы долларов ущерба.

Истцов предупредили, чтобы они больше не использовали эти гаджеты, и попросили подождать замены. Ждать им пришлось около трех недель, при этом они продолжали платить за смартфоны, которые не могли использовать. Истцы обвиняют компанию в злоупотреблении доверием клиентов и мошенничестве.

Фактически они требуют компенсации за потраченное время, прошедшее с того момента, как 2 сентября Samsung объявила в США о замене опасных аккумуляторов в Note 7, предупредила их владельцев, что придется подождать, возможно, несколько недель, до полного отказа от производства этих смартфонов, объясняет Computer World.