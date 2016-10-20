Песков подтвердил сбой сигнала GPS в окрестностях Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сам, находясь за рулем в районе Кремля, замечал некорректную работу мобильного приложения, использующего GPS-сигнал. Как передает ТАСС, так он прокомментировал слова директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова о сбое геолокации рядом с Кремлем. По его словам, с июня в районе Кремля все устройства с GPS «думают», что они в аэропорту «Внуково».

Песков сказал, что с технической стороной проблемы должны разбираться в Министерстве связи и в Федеральной службе охраны. На вопрос, можно ли говорить об использовании специальных приборов, глушащих GPS-сигнал в районе Кремля, пресс-секретарь сказал, что ничего об этом не знает. «Вам нужно обращаться в Федеральную службу охраны по этому поводу, если есть какие-то необходимые меры безопасности, то они применяются», - сказал он. По его оценке, «это нормально, но связано ли это как-то с GPS-сигналом или с иным сигналом, я сказать не могу, это требует квалифицированного ответа».

«Единственное что могу подтвердить: я тоже недавно на выходных ехал сам за рулем и у меня в телефоне "Яндекс" действительно перекинулся куда-то в другой район», - сказал Песков. Он тогда просто удивился.

ТАСС отмечает, что жалобы на некорректную работу мобильных приложений с GPS-сигналом приобрели в Москве массовый характер после популяризации игры «Pokemon Go».

Бакунов 19 октября рассказал в Telegram о подмене координат GPS в центре Москвы. С помощью несколько разных GPS- и ГЛОНАСС-приемников он проанализировал частоты около Кремля с 9 до 12 утра и пришел к выводу, что на территории Кремля расположен мощный передатчик, который имитирует работу GPS- и «Глонасс»-спутника на частотах L1 и генерирует шум на частотах передачи данных со спутника L2 и L5, цитирует «Дождь». «Частота L1 — это "гражданский" диапазон для GPS, именно он и используется большинством бытовых устройств для точной геолокации», — поясняет Бакунов. По словам эксперта, «пятно зашумления» «очень некруглое» и покрывает территорию от Солянки до Храма Христа Спасителя и от Охотного ряда до Овчинниковской набережной.

Пересылку сигнала во «Внуково» Бакунов объясняет возможной борьбой с дронами. В современных дронах есть карта зон, где полеты запрещены, к этим зонам относятся аэропорты. По другой его версии, координаты «Внуково» вводятся в аппараты для спуфинга GPS при подмене сигнала.

Радиостанция «Говорит Москва» направила в ФСО просьбу прокомментировать ситуацию. По телефону сотрудник пресс-службы ведомства попросил направить им запрос на официальном бланке по почте.