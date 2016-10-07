«Ростелеком» проконтролирует полеты дронов

Статья опубликована в № 4177 от 07.10.2016 под заголовком: Проследит за всем, что движется

«Ростелеком» – подрядчик компании «Российские космические системы», которая в ноябре 2015 г. выиграла конкурс «Роскосмоса» на создание инфраструктуры Федерального сетевого оператора (ФСО), на чем должна заработать 723 млн руб., следует из материалов сайта госзакупок. Сейчас «Ростелеком» создает опытный образец инфраструктуры, которая будет контролировать движение транспорта, прежде всего дронов, и готов, по данным с сайта госзакупок, потратить на субподрядчиков около 100 млн руб.

Но, похоже, единый оператор будет собирать информацию и об автомобилях. По техническому заданию инфраструктура нужна для предоставления навигационных услуг широкому кругу потребителей. В другом документе – с дополнениями к техническому заданию – говорится, что оператор должен работать с системой «ЭРА-Глонасс», экстренного реагирования при автомобильных авариях. Войти в «ЭРА-Глонасс» может любой автомобиль, если на нем установлен модуль, который автоматически определяет и передает точные координаты, время и степень тяжести аварии; после проверки эта информация поступает в экстренные оперативные службы (систему 112 или дежурные части МВД).

Представительница «Ростелекома» сообщила, что новая инфраструктура обеспечит наблюдение за транспортом и беспилотными аппаратами (включая летательные), наземным и водным пилотируемым и беспилотным транспортом, железнодорожным транспортом. Но представительница «Глонасса» Ирина Лобкова возразила, что сейчас задача мониторить автомобили при создании инфраструктуры ФСО не рассматривается. Присутствие «ЭРА-Глонасса» в техническом задании она объяснить не смогла.

Дроны в законе К 2035 г. над Россией постоянно смогут находиться не менее 100 000 беспилотников, говорится в пояснении к дорожной карте AeroNet «Национальной технологической инициативы». Они могут быть полезны для зондирования Земли и создания карт, доставлять грузы (этим уже занялись Amazon и Google), поиском и спасением людей, сказано в документе.

Инфраструктура ФСО позволит развернуть множество различных систем для решения и государственных, и коммерческих задач, сообщил представитель «Российских космических систем», первой станет система безопасного использования малых гражданских беспилотников на основе технологии «Глонасс». Развитие рынка беспилотников в России он называет государственной задачей, технические требования к системе высоки: ей предстоит одновременно предоставлять навигацию сотням тысяч объектов, движущихся с авиационными скоростями, с использованием четырехмерной картографии (три координаты и время). В следующем году «Роскосмос» должен получить опытный образец инфраструктуры, куда войдет национальный и два региональных центра, специальное программное обеспечение, в 2018–2020 гг. инфраструктура должна распространиться на все регионы страны.

Управление трафиком беспилотников представительница «Глонасса» объясняет нуждами безопасности: они могут нанести ущерб жизни, здоровью и имуществу граждан и юридических лиц, нарушать неприкосновенность частной жизни и коммерческую тайну. Частные лица обязаны подключаться к системе, но обнаружение (и ликвидация) беспилотников, не зарегистрированных в системе, в задачи оператора не входит, знает она.

Дроны могут проникнуть куда не нужно и вести видеосъемку, государство это беспокоит – многие объекты не охраняются с воздуха, объясняет президент Ассоциации малых беспилотников России Олег Понфиленок.

По словам Понфиленка, обозначить запрещенные для полетов дронов зоны (например, аэропорты) может лишь их производитель, но делают это не все. Поэтому правоохранительным органам хотелось бы уметь собирать информацию о владельце и траектории полета дрона, а лучше – управлять им и ограничивать полет, рассуждает Понфиленок. Владельцам дронов такое ограничение не нужно, но оно упростит процедуру согласования полетов и позволит избежать конфликтов, которые регулярно случаются из-за отсутствия четких договоренностей государства и владельцев дронов, считает он.

Группа ГАЗ оснащает коммерческий транспорт датчиками системы «ЭРА-Глонасс», поскольку логистические компании заинтересованы в контроле за перемещениями своих машин, говорит представительница группы Елена Матвеева. С развитием беспилотных автомобилей должны развиваться и системы их контроля и раз создана собственная система «Глонасс», независимая от GPS, то почему бы и не использовать ее в собственной системе мониторинга движения беспилотных автомобилей, спрашивает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. А централизованный сбор информации о движении обычных машин с помощью «ЭРА-Глонасса» вряд ли нужен для слежки за ними – скорее для аналитики дорожного движения, заключает он.