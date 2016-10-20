Kodak представил новый фотосмартфон

Компания Eastman Kodak представила новый смартфон на ОС Android, ориентированный в первую очередь на фотографов, сообщается в Twitter компании.

У смартфона есть 21-мегапиксельная камера и пятидюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. Камера поддерживает съемки в режиме HDR, также оснащена оптической стабилизацией изображения, фазовым автофокусом и двойной двухцветной вспышкой. Вторая - фронтальная камера - 13-мегапиксельная.

Кроме того, телефон идет в комплекте с кожаным чехлом, стилизованным под футляры фотоаппаратов середины прошлого века. И такой образ выбран неслучайно. Название новой модели Kodak Ektra перекликается со знаменитой дальномерной фотокамерой, выпущенной компанией в 1941 г.

В истории компании это второй смартфон. Первая попытка в 2015 г. была не очень удачной, и смартфон Kodak IM5 ничем особенным не выделялся на фоне конкурентов. Коdak в этот раз решила учесть ошибки и подчеркнуть свои сильные стороны.

Рекомендованная цена для европейских стран находится в районе 499 евро.