Аналоговое телевидение будет отключено в России в 2018 году

Аналоговое телевидение будет отключено в России в 2018 г., заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

«Как только уйдут субсидии, оно моментально будет отключено. Никто не будет его поддерживать, ну, возможно только какие-то один - два региона что-то там оставят исходя из своих региональных интересов, не более того», - пояснил он.

Первый мультиплекс цифрового телевидения России представляет из себя федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения. Он включает в себя следующие каналы: Первый канал, "Россия-1", "Россия-2", НТВ, "5 канал", "Россия-Культура", "Россия 24", Карусель, ОТР, ТВЦ.

В отличие от телеканалов, вошедших в первый мультиплекс, телеканалы второго мультиплекса не являются обязательными для бесплатного распространения операторами спутникового и кабельного вещания. В него входят каналы «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, НТВ+ Спорт, «Звезда», «Мир», ТНТ, МузТВ. Эти каналы распространяются на всей территории России без взимания абонентской платы с телезрителей.