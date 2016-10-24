Доля инновационной продукции в России составляет около 12%, нужно не менее трети – Кудрин

Одним из ключевых вызовов, которые предстоит решить России для преодоления инерционной динамики в экономике, является технологическое отставание, заявил председатель совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в рамках Ежегодного инвестиционного форума в Петербурге. «Доля инновационной продукции в России где-то около 12%, тогда как, чтобы соответствовать мировым вызовам, нужно около 30%», – сказал он.

«Мы вообще по количеству публикаций в основных сферах науки всего занимаем 3% от мирового уровня. Если говорить о тех сферах, в которых мы специализируемся, то их всего шесть, при этом только в двух у нас уровень выше среднего», – отметил Кудрин.

Он уточнил, что речь идет о физике, исследованиях космоса, науке о земле, математике, химии и материаловедении. «При этом мы отстаем по ключевым новейшим отраслям, которые сегодня обеспечивают прорыв в мировой экономике, промышленную революцию 4.0», – уточнил он.

При этом он подчеркнул, что в последние годы фиксируется снижение доли инноваций и причины этого предстоит выяснить, одной из них может быть снижение объема ввоза технологий и компонентов. Также, по словам Кудрина, необходимо изменить и систему поддержки производства инновационной продукции.

По мнению эксперта, Россия может сделать рывок в научной и инновационной сферах за счет таких центров, как Петербург, «где будут форсироваться технологические прорывы».