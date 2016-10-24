Зона покрытия цифрового ТВ в России охватывает 92% населения

Более 92% населения России имеют возможность приема цифровых эфирных обязательных телеканалов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минкомсвязи.

«В 85 субъектах России осуществляется цифровое эфирное вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса. В 84 субъектах население имеет возможность смотреть каналы первого и второго мультиплекса одновременно», – сказали в Минкомсвязи.

Планируется, что к 2018 г. цифровое эфирное ТВ будет доступно для 98,4% населения (ряд труднодоступных поселений будет подключен через спутник).

Ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что цифровое ТВ полностью заменит аналоговое в 2018 г.