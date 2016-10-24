Захарова обвинила CNN в раскручивании новости о взломе сайта ради скандала

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что американский телеканал CNN специально раскрутил новость о взломе сайта ведомства ради разжигания скандала.

«Для чего нужна вся эта история? Думаю, что для поддержания на плаву темы т. н. "российско-американской кибервойны", придуманной от начала до конца и используемой как Белым домом, так и в избирательных целях, а также для отработки линии на подготовку и организацию кибератак на российские информационные ресурсы "в нужное время и с наибольшим эффектом", как это обещано Дж. Байденом», – написала Захарова в Facebook.

По ее мнению, журналисты должны были проверить полученную информацию. «О, как! Хакер сказал – CNN опубликовал. Вот так же CNN, видимо, отрабатывает и сирийскую тему: как террористы расскажут, так канал и покажет. На самом же деле была инсценировка взлома старого сайта МИДа, раскрученная CNN, который не удосужился ни проверить информацию самостоятельно, ни запросить соответствующий комментарий МИДа», – отметила она.

Напомним, вчера телеканал CNN сообщил о взломе сайта российского Министерства иностранных дел России. По словам журналистов, им об этом сообщил сам хакер под ником Jester. Он заявил, что таким образом отомстил за пятничную кибератаку на американские сайты, за которой, по его мнению, стоит Россия.

В российском МИДе подтвердили информацию о взломе, но уточнили, что речь идет о старом, не функционирующем сайте ведомства.