Русский хакер арестован в Праге для экстрадиции в США

Гражданин России, обвиняемый в хакерских атаках на цели в США, сегодня задержан в пражском отеле в ходе совместной операции чешской полиции и ФБР, пишет Financial Times. Газета отмечает, что задержание произошло менее чем через две недели после того, как американские спецслужбы официально обвинили Москву в организации взлома почты Демократической партии США.

Мужчина находился в розыске по линии Интерпола, причем на него был выписан «красный» ордер, сообщил сайт чешской полиции. Такой ордер требует от стран, входящих в Интерпол, задержать подозреваемое лицо для экстрадиции в разыскивающую его страну - в данном случае в США. Решение об экстрадиции примет местный суд, уже арестовавший подозреваемого.

При задержании россиянин не оказал сопротивления, однако вскоре после того ему стало плохо, сообщила полиция. Полицейские вызвали ему скорую помощь. Его имя не называется, но указывается, что он разъезжал по Чехии с подругой на автомобиле класса люкс.

Посольство России в Чехии получило уведомление о задержании российского гражданина и делает все возможное для защиты его интересов, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства в Праге Алексей Колмаков. Он заявил, что Россия настаивает на передаче российского гражданина в Россию. «Российская сторона отвергает навязываемую США всему миру практику осуществления экстерриториальной юрисдикции», - сказал дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что никакой информацией о задержанном Кремль не располагает.