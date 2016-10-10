Клинтон: Россия пытается помочь Трампу победить на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила Россию в попытках повлиять на американские выборы, чтобы обеспечить победу на них кандидату от республиканцев Дональду Трампу, сообщает CNBC. «Мы никогда в истории нашей страны не были в ситуации, когда противник, иностранная держава так сильно пытается повлиять на исход выборов и, поверьте мне, они не делают это, не для того, чтобы победила я… Они делают это, чтобы попытаться повлиять на выборы в пользу Дональда Трампа», - сказала Клинтон. Такое заявление она сделала в ходе второй части дебатов, состоявшихся в ночь на 10 октября по московскому времени. Перед началом дебатов Клинтон и Трамп не обменялись традиционным рукопожатием и сделали это лишь в конце полуторачасовой встречи, отмечает Reuters.

В ответ на обвинение Клинтон Трамп заявил, что ее комментарии «нелепы», а сама экс-госсекретарь была «поймана на тотальной лжи».

Ранее власти США обвинили Россию в недавних политических атак хакеров, заявив, что они были «призваны вмешаться в избирательный процесс США». К такому выводу пришли американские спецслужбы. «Учитывая масштаб и характер произведенных действий, мы считаем, что санкционировать их могли только наиболее высокопоставленные чиновники России», – говорится в совместном заявлении разведывательных ведомств, в число которых входят ЦРУ и Агентство национальной безопасности. Представители Кремля назвали выдвинутые обвинения «ерундой».