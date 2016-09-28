Обвиненная в кибератаках на США King Servers готова сотрудничать с ФБР

Американские эксперты считают, что кибератака хакеров на избирательные системы США произошла с серверов российской компании King Servers. Ее владелец, бизнесмен из Бийска Владимир Фоменко, заявил, что не знал о том, что сдал серверы в аренду хакерам, и готов обратиться в ФБР для совместного расследования.

Ранее газета The New York Times сообщала, что атаки на избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс поддерживала King Servers. Эксперты установили, что компании принадлежат шесть из восьми IP-адресов, обнародованных ФБР в связи с расследованием взлома.

Как рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, сам Фоменко не знал, что сдал серверы в аренду хакерам. «Чаще всего это происходит на анонимной основе, так получилось и в этот раз. Он сдал серверы в аренду, с них произошла атака, парень не виноват в этом. Его бизнес абсолютно легален, сразу после случившегося он их заблокировал», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что у бизнесмена есть все материалы расследования, копии серверов и лог-файлов, переписка. Также известно, что до 15 сентября на серверы, которые использовали киберпреступники, не приходили жалобы и обращения.

По словам источника, Фоменко готов предоставить американским спецслужбам IP-адреса, интернет-протоколы и другие сведения, но к нему никто не обращался, кроме правоохранителей Алтайского края и журналистов, в том числе американских.