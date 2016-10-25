Роскомнадзор требует ограничить доступ к LinkedIn - «Коммерсант»

Роскомнадзор требует ограничить в России доступ к сайту крупнейшей в мире деловой сети LinkedIn, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на иск ведомства. По данным газеты, Таганский суд Москвы уже удовлетворил требования службы, но решение еще не вступило в силу.

По мнению Роскомнадзора, LinkedIn нарушает закон «О персональных данных», поскольку не перенесла серверы в Россию, собирает и передает информацию о гражданах, не являющихся пользователями сети, без их согласия. Поскольку LinkedIn не имеет официального представительства в России, Роскомнадзор обратился за ограничением доступа к сети в суд.

На сайте Таганского суда действительно есть такое дело. Таганский суд 4 августа этого года удовлетворил иск Роскомнадзора к LinkedIn Corporation, управляющей крупнейшей мире сетью деловых контактов LinkedIn, следует из текста решения. Суд признал, что LinkedIn попадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Суд обязал Роскомнадзор внести сайт linkedIn.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.

В решении говорится, что оно может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия. Ответных исков от LinkedIn Corporation на сайте суда не обнаружено.