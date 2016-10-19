Поименная ответственность

Чисто административные на первый взгляд методы контроля за депутатами могут быть полезны не только властной системе, но и обществу. В понедельник комитет по регламенту Госдумы единогласно одобрил предложенный «Единой Россией» запрет практики голосования депутатов друг за друга. Обсуждается и идея наказывать прогульщиков штрафами.

Повышение парламентской дисциплины должно продемонстрировать и Кремлю, и избирателю новую, лучшую Госдуму Вячеслава Володина – во-первых, ответственную перед избирателем, во-вторых, усердно работающую над законопроектами. Как минимум этим новая Госдума должна выгодно отличаться от предыдущих созывов, где обычным делом были метания по пустым рядам «дежурных», лихорадочно жмущих на кнопки голосования за себя и «за тех парней». Кроме того, хотя вслух об этом и не говорится, новые требования к посещаемости могут стать действенным инструментом контроля за новичками-одномандатниками, еще не осознающими во всей полноте тяжести фракционной дисциплины.

Прогулы и передача карточки для голосования до сих пор давали депутатам-лоялистам возможность соблюдать партийную дисциплину, но и не брать грех на душу и не участвовать лично в голосовании за некомфортный законопроект. Так сделал, например, единоросс Александр Сидякин, в декабре 2012 г. вышедший из зала заседаний (но оставивший карточку) во время финального голосования за закон о запрете иностранного усыновления. «Очень тяжело нажать кнопку», – объяснил он этот демарш в своем твиттере. Карточка Сидякина, впрочем, в его отсутствие бесстрастно проголосовала «за». Смелее Сидякина оказалась единоросс Мария Максакова, которая приняла участие в голосовании, но воздержалась.

Новая норма регламента не оставит депутатам возможности поберечь собственную совесть и репутацию, прикрывшись доверенностью на голосование или прогулом, – и в этом смысле будет действительно полезна и избирателям, и в целом обществу. Особенно если и в новом созыве сохранится ритуал массового, в идеале единодушного, голосования по политически «токсичным» законопроектам вроде того же запрета на иностранное усыновление. Так нижняя палата (да и верхняя тоже – вспомним голосование за разрешение президенту применять силу за пределами страны) оказывалась связана общей ответственностью за принятие резонансных решений, но теперь эта коллективная ответственность будет еще и персональной.

Для нового созыва первым тестом на лояльность может стать президентский законопроект о приостановлении действия договора об утилизации плутония – Госдума должна приступить к его рассмотрению на этой неделе. Это как минимум нестандартный текст, но спорить с президентом Госдума не привыкла.

Впрочем, в отсутствие в новой Думе представителей внесистемной оппозиции угроза фронды слабеет, хотя и не исчезает полностью. Самих поводов для разногласий и, соответственно, желания избежать сложного выбора у сплоченного провластного большинства, возможно, и вовсе не будет. А если так, велика ли в конечном счете разница, сам ли депутат нажал на кнопку или «тот парень».