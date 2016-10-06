Депутаты Госдумы будут едины в вопросах безопасности и внешней политики

Новый спикер Госдумы Вячеслав Володин (за него проголосовали 404 депутата) на первом заседании палаты заявил, что для повышения качества принимаемых законов необходимо, чтобы «все точки зрения были рассмотрены, различные варианты предложенных решений изучены, а аргументы услышаны». По его словам, следует создать такие условия для работы Госдумы, которые позволят всем фракциям и депутатам активно участвовать в обсуждении вопросов и влиять на принятие решений. При конституционном большинстве единороссов оппозиции в Госдуме придется тяжело: в некоторых комитетах вообще не оказалось представителей ЛДПР и КПРФ. Так, председатель комитета по ЖКХ эсер Галина Хованская просила лидеров этих фракций делегировать туда «хоть кого-нибудь из своих представителей». Приоритетами для депутатов Володин назвал социально-экономическую повестку, обозначенную в майских указах президента, вопросы национальной безопасности и международной политики.

Единороссы не раз заявляли, что приоритет этой сессии – рассмотрение федерального бюджета на 2017 г. Лидер эсеров Сергей Миронов вчера сообщил, что партия довнесет 19 законопроектов, обещанных в предвыборную кампанию, – поправки в пенсионное законодательство, блок законопроектов по здравоохранению, инициативы о почасовой оплате труда и увеличении зарплат бюджетников до уровня госслужащих высшего звена, отмене взносов на капремонт и ликвидации транспортного налога. Фракционных инициатив много – по отмене банкротства ТСЖ, по возможности прямого договора с энергоснабжающими компаниями, по восстановлению кооперативов, рассказала Хованская. «Конституционное большинство скорее опасно для единороссов, потому что нам не привыкать работать в меньшинстве. Но оглашенные пожелания о том, что учитываться будут все мнения, звучали искренне и подтвердились ровным распределением комитетов», – говорит Хованская. «В нашем комитете у единороссов большинство, и их позиция будет зависеть от правительства и государственно-правового управления президента», – говорит председатель комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). «Мы будем продвигать свои инициативы по повышению минимального размера оплаты труда и пенсий», – пообещал Нилов. «В комитете по международным делам нет приоритетов фракций – у нас одна Россия, мы будем работать как единая команда», – заявил «Ведомостям» председатель комитета Леонид Слуцкий. Прислушиваться ко всем фракциям и учитывать мнение всех – амбициозная задача, но опыта Володина на нее хватит, уверен депутат.

Правительство уже поддержано Комитет по труду Госдумы успел в среду поддержать законопроект правительства о единовременной выплате пенсионерам в 2017 г. вместо индексации. Голосование по этому законопроекту пройдет в пятницу.

Приоритетные законы для КПРФ – законопроект о детях войны и проект закона об образовании, рассказал коммунист Дмитрий Новиков. У правящей партии есть естественное желание создать условия для эффективной работы, в доказательство ею были сделаны некоторые шаги – например, пролонгировано пакетное соглашение о руководящих должностях, говорит коммунист. Имея большинство, принять любой закон – не проблема и хватит ли у них выдержки учитывать мнение всех – это вопрос, продолжает депутат. «Даже когда у единороссов не было конституционного большинства, решения принимались исходя из мнения обычного большинства», – напоминает он. Дума будет состоять из двух «этажей»: на первом будут единодушно приниматься общефедеральные законы и инициативы Кремля без конкуренции между единороссами и оппозицией. Зато конкурентные отношения возможны на «втором этаже», где станут обсуждать межрегиональное распределение бюджета, исполнение федеральных программ, – здесь будет видна борьба региональных лоббистов, поскольку одномандатники лояльны и партии, и региональным элитам, объясняет политолог Дмитрий Орешкин.

«Конституционное большинство существует только на стадии непосредственно голосования, а не на стадии обсуждения и проработки законов, где важнее качество аргументов и весомость предлагаемых альтернатив. Идея Володина и состоит в том, чтобы законотворческий процесс не сводился к голосованию, но включал как можно больше согласований и обсуждений», – говорит председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Даже новый порядок работы Госдумы – три недели пленарной работы в месяц вместо двух, с перестройкой работы комитетов и слушаний под новый график – ориентирован именно на такое «медленное» и, соответственно, более глубокое законотворчество, поясняет он.