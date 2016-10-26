Борис Добродеев стал гендиректором Mail.ru Group в России

Борис Добродеев стал гендиректором Mail.ru Group в России. Это следует из сообщения компании о предварительных неаудированных данных по сегментной выручке за III квартал 2016 г. В сентябре 2014 г. Добродеев стал гендиректором «В контакте», в ноябре того же года он стал директором по стратегии и развитию Mail.ru Group.

Изменения управленческой структуры связаны с тем, что прежний гендиректор Дмитрий Гришин решил «сосредоточиться на инвестициях и стратегии, включая международную экспансию», говорится в пресс-релизе. «Борис Добродеев примет на себя руководство текущей операционной деятельностью в должности генерального директора. Я продолжу участвовать в управлении в роли председателя совета директоров», - заявил Гришин.

В пресс-релизе компания также напоминает, что купила 100% в Pixonic, международной компании-разработчике мобильных игр, и 51% доли в GeekBrains, образовательной онлайн-платформе для программистов.

Без учета результатов Pixonic в III квартале совокупная сегментная выручка группы выросла на 5% в годовом измерении до 9,127 млрд руб. Совокупная сегментная выручка за девять месяцев выросла на 9,3%. С учетом результатов Pixonic совокупная сегментная выручка Mail.ru Group в III квартале выросла на 9,4% до 9,62 млрд руб., а за девять месяцев - выросла на 12,7%. Остаток денежных средств на текущих и депозитных счетах по состоянию на 30 сентября 2016 г. составил 9,55 млрд руб.