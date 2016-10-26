Роскомнадзор объяснил суть претензий к LinkedIn

Роскомнадзор добивается блокировки соцсети Linkedin в судебном порядке за нарушение российского законодательства о персональных данных, сообщил сегодня пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Накануне вечером в СМИ появились сообщения, что ведомство выиграло соответствующий иск в Таганском суде.

«История предельно проста. Мы просто реагируем на сообщения в СМИ, которые касаются проблем с безопасностью персональных данных российских граждан. Так вот, с 2010 г. у сети Linkedin происходили крупные скандалы, связанные с утечкой пользовательских данных. Поэтому этим летом мы направили им в досудебном порядке два письма с просьбой предоставить сведения об исполнении ими закона о локализации персональных данных на территории России», - сказал Ампелонский.

Он отметил, что в ответ компания прислала «две отписки».

«В полном соответствии с алгоритмом взаимодействия с иностранными компаниями, не имеющими представительства в РФ, мы воспользовались своим правом обращения в суд. И 4 августа Таганский суд удовлетворил наш иск, постановив внести данную соцсеть в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», - пояснил Ампелонский.

Соцсеть обжаловала данное решение в вышестоящей инстанции, 10 ноября Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию. «Они могут пойти и дальше, вплоть до Верховного суда. Но если решение вступит в законную силу, то мы внесем их в соответствующий реестр и отправим операторам уведомление о блокировке сети», - сказал Ампелонский.

1 сентября 2015 г. вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», которые требуют локализации персональных данных на территории России. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Linkedin - социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. На данный момент в соцсети зарегистрировано более 400 млн пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран. Летом этого года сайт был приобретен компанией Microsoft за $26,2 млрд.