В новое обновление Windows 10 включат Paint с возможностью создания 3D-графики

Пакет обновлений для операционной системы Windows 10, который, как ожидается, станет доступен для пользователей весной 2017 г., будет включать обновленную версию стандартной программы Paint, которая позволит создавать 3D-графику. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в штаб-квартире компании Microsoft Меган Сондерс, представитель группы, разработавшей пакет обновлений Windows 10 Creators Update.

Примечательной особенностью приложения станет то, что создать трехмерное изображение можно будет относительно легко: для того чтобы получить объект в формате 3D, достаточно будет просто нарисовать его на плоскости и затем при помощи специальной функции автоматически «придать ему объем». После этого пользователю будет предоставлена возможность по своему желанию модицифицировать объект, поменять его цвет, габариты и т. д.

В новое приложение Paint также будет включена возможность распечатать созданные в нем трехмерные объекты на 3D-принтере.

Версия Windows 10 поступила в продажу 29 июля 2015 г. Она стала единой для всех платформ: от серверов до мобильных телефонов, среди изменений возвращение кнопки и меню «Пуск» в версии для персональных компьютеров. Пользователи большинства компьютеров с ОС Windows 7 и Windows 8 получили бесплатный «апгрейд» до новой версии, новая копия ОС стоила от $119 до $199.