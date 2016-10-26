Microsoft представил новую версию Windows

Компания Microsoft на прошедшей в среду, 26 октября, презентации представила очередные технологические новинки и программные обновления. Среди прочего была представлена Windows 10 Creators Update с поддержкой 3D-объектов в дополненной и виртуальной реальности, анонсирован выход специальных VR- и AR-шлемов от компаний-партнеров, представлен похожий на iMac компьютер Surface Studio и ноутбук Surface Book i7.

Первый моноблок линейки Surface - Surface Studio внешне напоминает компьютер iMac от Apple, он работает на Windows 10. Новинка оснащена 28-дюймовым сенсорным экраном, его разрешение – 4500 × 3000 (192 пикселя на дюйм), 13,5 млн пикселей. Экран устройства можно опустить и рисовать на нем: таким образом рабочий стол превращается в студию. Потом можно поднять его обратно и продолжать набирать текст.

Корпус устройства, как и в iMac, выполнен из алюминия; его толщина составила 12,5 мм.

Основная специализация устройства – работа с 3D в Windows 10 Creators Update и Paint 3D. Для устройства будет доступен специальный контроллер Surface Dial: с его помощью можно будет пальцем поворачивать объекты на экране. Компьютер, как отмечается, оснащен поддержкой контроллеров игровой приставки Xbox.

Цена новинки варьируется от $2999 до $4199. В комплект входит компьютер, клавиатура, мышка, стилус и контроллер Dial. Продажи начинаются с сегодняшнего дня.

Microsoft представил также обновленный ноутбук-трансформер Surface Book i7. Он представляет собой планшет с подключаемой клавиатурой, внешне ничем не отличается от предыдущего поколения. Основные характеристики устройства - увеличенное до 16 часов время автономной работы, процессор Intel Skylake i7, мощная видеокарта, диагональ экрана - 13,3 дюйма.

Стоимость ноутбука - $2399. Начало продаж запланировано на ноябрь, а с сегодняшнего дня станет доступен предзаказ на новинку.