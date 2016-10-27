Qualcomm купит NXP в ходе крупнейшей сделки в отрасли полупроводников

Ведущий мировой производитель компонентов для мобильных устройств Qualcomm приобретет нидерландского производителя автомобильной электроники NXP Semiconductors за $47 млрд, говорится в совместном релизе компаний. Это крупнейшая сделка в истории полупроводниковой отрасли, отмечает Business Insider. На новости о ней выросли котировки обеих компаний.

В соответствии с соглашением дочерняя компания Qualcomm выкупит все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции NXP по $110 за бумагу. Премия ко вчерашнему закрытию, таким образом, составит 11%.

Qualcomm профинансирует сделку, которую предполагается закрыть к концу 2017 г., с помощью денежных средств и долговых обязательств. Объединенная компания должна иметь годовую выручку свыше $30 млрд. Qualcomm рассчитывает на растущий рынок «умных» автомобилей и естественную синергию от слияния. По расчетам компании, объем ее рынка к 2020 г. вырастет до $128 млрд в год.