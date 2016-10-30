Члены экипажа МКС вернулись на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля новой серии «Союз МС» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в воскресенье утром примерно в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

На Землю вернулись российский космонавт Анатолий Иванишин, астронавт ДжАКСА Такуи Ониши и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В воскресенье днем они были успешно эвакуированы из спускаемого аппарата.

«Самочувствие экипажа нормальное. Вернувшихся на Землю космических путешественников осмотрят медики, после чего Анатолия Иванишина самолетом доставят в Звездный городок, Такуя Ониши - в Японию, а Кэтлин Рубинс улетит в США», - сказали «РИА Новости» в Центре управления полетами.

Космонавты выполнили на орбите 40 научных экспериментов. Большинство из них касалось влияния условий космической среды на живые организмы и материалы. Также помимо научных экспериментов экипаж должен был испытать систему управления корабля новой серии «Союз МС».

Следующая экспедиция отправится на МКС 17 ноября, отмечает «Интерфакс». В космос полетят российский космонавт Олег Новицкий, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) француз Тома Песке и астронавт NASA Пегги Уитсон.