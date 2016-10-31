В Китае впервые показали модель российско-китайского авиалайнера ШФДМС (С929)

На проходящем в китайском Чжухае авиасалоне на стенде китайской авиастроительной корпорации COMAC впервые представлена модель российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). В Китае самолету присвоено имя С929.

Межправительственное соглашение «О совместной разработке, производстве, коммерциализации и послепродажном обслуживании» нового самолета подписали в Пекине в июне этого года во время визита в КНР Владимира Путина и в присутствии его и председателя КНР Си Цзиньпина.

В августе ОАК получила средства российского бюджета для проведения НИОКР по проекту ШФДМС. Согласно размещенной на сайте госзакупок информации в 2016 г. на это выделяется 351 млн руб., а в 2017 г. – 710 млн руб.

Ожидается, что самолет будет разработан совместно ОАК и китайской корпорацией COMAC, где сосредоточены китайские компетенции по разработке гражданских самолетов, а производство будет развернуто на заводе COMAC в Шанхае. Предполагается, что самолет, который станет конкурентом Boeing 777 и А330, поступит на рынок во второй половине следующего десятилетия.