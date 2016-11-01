«Яндекс» не будет участвовать в заседании по делу о штрафе ФАС для Google

Арбитражный суд города Москвы отложил на 8 ноября рассмотрение иска Google о признании штрафа ФАС в размере 438,1 млн руб. недействительным, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Кроме того, сегодня суд решил, что заседание будет рассматриваться в закрытом режиме, а также отказал "Яндексу" в участии в деле в качестве третьей стороны. Ранее российская компания участвовала в рассмотрении всех дел, связанных с доминированием Google на российском рынке.

ФАС может назначить Google и другие штрафы – за неисполнение предписания полностью и в срок. 2 ноября ФАС рассмотрит этот вопрос и может оштрафовать на 300 000–500 000 руб. две структуры – Google Inc. и Google Ireland Ltd. Впоследствии американская корпорация также сможет оспорить эти штрафы в суде.

В 2014 г. «Яндекс» пожаловался на Google в ФАС после того, как три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской компанией. Прошлой осенью ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания, по мнению ведомства, препятствовала предустановке на Android приложений конкурентов. ФАС предписала Google устранить нарушения. Google оспорил решение ФАС в суде и проиграл в первой и второй инстанциях. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что в части договоров Google с производителями был такой запрет. В итоге ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., или $6,7 млн. Срок исполнения предписания ФАС давно истек, служба начала административное расследование о неисполнении предписания, говорил ранее «Ведомостям» представитель ФАС.