Квартальная прибыль «Мегафона» снизилась в два раза

В III квартале чистая прибыль «Мегафона», приходящаяся на акционеров, по МСФО составила 6,346 млрд руб., это в два раза меньше, чем год назад. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет компании. Аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 7,737 млрд руб.

Квартальная выручка оператора составила 81,115 млрд руб. против 81,279 млрд руб. годом ранее.

«Мегафон» - второй по числу абонентов сотовый оператор в России. На конец II квартала у компании было 74,7 млн клиентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, шведско-финская TeliaSonera - 25,174%, еще 3,92% принадлежит «дочке» оператора - Megafon Investments. В свободном обращении находится 14,59% акций.