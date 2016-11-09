«Новая газета» пожаловалась в Мосгорсуд на решение об удовлетворении иска Сечина

«Новая газета» обжаловала решение суда, удовлетворившего иск о защите чести и достоинства предправления «Роснефти» Игоря Сечина к изданию и журналисту Роману Анину из-за статьи «Секрет "Принцессы Ольги"».

Ранее 10 октября Басманный суд удовлетворил иск Сечина к «Новой газете». Суд обязал издание опубликовать на сайте и в печатном номере опровержение в форме сообщения о том, что судом признаны не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что Сечин связан с дорогостоящей яхтой, его расходы и расходы его семьи превышают официальные доходы, а также что он их скрывает.

«Мы не отрицаем, что в статье содержались сведения, что Игорь Сечин как-то может быть связан с яхтой, но данное утверждение основано на фактических данных, которые судом на заседании исследованы не были, не оспаривались и не подвергались сомнению истцами», - сказал юрист издания.

Что касается двух других утверждений, якобы содержащихся в публикации журналиста Анина, то их в статье нет, утверждает представитель «Новой газеты».

Поводом для иска стала статья о яхте St. Princess Olga, которая вышла в «Новой газете» в начале августа 2016 г. Издание сообщало, что судно размером «с футбольное поле (85,6 м)» с бассейном, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, а также спа и лифт, St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd. Сопоставив с помощью специальных сайтов о морских судах маршрут яхты и фотографии в аккаунте Instagram жены Игоря Сечина Ольги Сечиной, издание предположило, что St. Princess Olga либо собственность семьи Сечиных, либо они часто арендуют это судно. По оценкам экспертов, опрошенных «Новой», такая яхта стоит «не менее $100 млн».