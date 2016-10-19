«Ведомости» обжаловали решение суда по иску Сечина

Газета «Ведомости» обжаловала решение суда, который удовлетворил иск о защите неприкосновенности частной жизни главы «Роснефти» Игоря Сечина и обязал газету удалить о нем статью. Апелляционная жалоба поступила в Останкинской суд.

Сечин 18 сентября выиграл иск о защите неприкосновенности частной жизни к газете «Ведомости» из-за публикации о строительстве дома в Барвихе.

«Ведомости» просили об отсрочке, чтобы успеть предоставить заверенные копии выписок из реестра, но суд не дал возможности предоставить эти доказательства, не привлек к участию в деле соавтора статьи и Росреестр, выписки из базы которого послужили основой для статьи, отметил юрист. Иск к издательскому дому «Бизнес ньюс медиа», издающему «Ведомости», Сечин подал 30 августа. В расследовании «Ведомостей» от 20 июля говорилось, что руководитель «Роснефти» строит дом на участке земли площадью 3 га возле санатория «Барвиха», стоимость участка оценивалась в $60 млн.

Кроме того, Басманный суд Москвы 10 октября удовлетворил иск о защите чести и достоинства Сечина к «Новой газете» и журналисту Роману Анину, пишет «Интерфакс».

Публикация не является общественно значимой, так как Сечин не публичный человек и не влиятельный общественный деятель, заявил в суде его представитель. Материал о многомиллионной яхте адвокат Сечина назвал «удовлетворением праздного интереса», пишет после заседания суда сама «Новая».