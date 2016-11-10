ФАС возбудила дело против Microsoft по жалобе «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением. Жалобу подал производитель антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского», указала ФАС.

Лаборатория считает, что Microsoft умышленно «сократила время адаптации производителей антивирусного оборудования с двух месяцев до шести дней». Таким образом, производители альтернативных антивирусов не успевают и проигрывают проприетарному ПО Microsoft.

«Из-за того что компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения. Наша задача – обеспечить равные условия для всех участников этого рынка», – прокомментировал замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Предыдущему громкому делу ФАС против Microsoft почти семь лет: в 2009 г. службе не понравилось прекращение продаж компьютеров с предустановленной ОС Windows XP в пользу заменившей ее менее популярной Vista. В итоге ФАС прекратила дело «в связи с неподтверждением признаков нарушения законодательства», а Microsoft пообещала дать частным пользователям выбор. Компания действительно разработала особую процедуру: с 1 октября 2009 г. российские покупатели компьютеров с предустановленной Windows Vista могли бесплатно заменить ее на предыдущую версию – Windows XP. Однако желающим приходилось оставлять заявку на специальном сайте, затем направлять подрядчику Microsoft заявление с прикрепленным сертификатом подлинности ПК и копией документа о покупке компьютера. Затем пользователь бесплатно получал диск с Windows XP.