Microsoft напомнил о долгих партнерских отношениях с «Лабораторией Касперского»

Microsoft подтверждает приверженность принципам работы в соответствии с антимонопольным законодательством», - заявили ТАСС в пресс-службе корпорации. Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Microsoft по обращению «Лаборатории Касперского», которая считает, что операционная система Windows 10 дискриминирует сторонних производителей антивирусов. Ведомство выяснит, не злоупотребляла ли корпорация доминирующим положением на рынке.

«На данный момент компания Microsoft не получала официального уведомления от ФАС. Как только мы получим материалы, то внимательно изучим их», - сказал представитель компании. Он напомнил, что корпорацию с «Лабораторией Касперского» связывают «многолетние партнерские отношения по разным направлениям».

«Лаборатория Касперского» обратилась не только в ФАС, она планирует подать заявление в Европейскую комиссию, сообщил представитель IT-компании. По его словам, этому предшествовали несколько месяцев безуспешных переговоров. Он объяснил «Ведомостям», что перед выпуском версий Windows 10 Microsot дает разработчикам антивирусного программного обеспечения лишь шесть дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений с новой версией операционной системы. Для Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял два месяца и шесть календарных дней.

Microsoft выпускает собственный продукт Windows Defender, который автоматически включается, если сторонний софт не успел адаптироваться к операционной системе Windows 10, приводятся слова замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина в сообщении службы. От срока адаптации зависит полноценная работа антивирусного ПО на устройствах, и поэтому сокращение срока адаптации ведет к необоснованным преимуществам Microsoft на рынке ПО, сообщил Голомолзин.

Сторонние производители не могут исполнять свои обязательства перед пользователями, что для них оборачивается финансовыми потерями, передал представитель компании слова замдиректора «Лаборатории Касперского» по юридическим вопросам Игоря Чекунова.