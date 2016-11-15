Гендиректор «Яндекс.Маркета» решил уйти из компании

Гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алешин решил уйти из компании. Об этом он написал на странице в Facebook. В компании подтвердили данную информацию. Временно исполнять обязанности гендиректора будет Александр Шульгин.

«Яндекс.Маркет» растет на 49% по выручке, за первые три квартала заработал 3,3 млрд руб. и увеличил свою долю на рынке e-commerce. А я с Нового года начинаю новую жизнь. Да, вы правильно поняли - это я так сообщаю, что ухожу из «Яндекс.Маркета», - написал Алешин.

В компании отметили, что Алешин до конца текущего года останется в «Яндекс.Маркете» для передачи дел.