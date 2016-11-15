Moody's отозвало рейтинги АФК «Система»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник отозвало корпоративный рейтинг (CFR) АФК «Система», находившийся на уровне Ba3, и рейтинг вероятности дефолта (PDR) Ba3-PD.

Прогноз рейтингов на момент отзыва был «стабильным». Как отмечается в пресс-релизе Moody's, отзыв рейтингов вызван собственными причинами делового характера.

АФК "Система" - инвестиционный холдинг, основным владельцем которого является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Крупнейшим активом является телекоммуникационный оператор ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). В портфель АФК входят также активы в телекоммуникациях (индийский оператор SSTL), электронике и автоматизации (РТИ, группа «Кронштадт»), ТЭКе («Башкирская электросетевая компания» и «Таргин»), розничной торговле («Детский мир»), финансах (МТС-банк), медицинском секторе («Медси»), фармацевтике и биотехнологиях («Биннофарм»), лесном (Segezha Group), гостиничном бизнесе («Интурист») и сельском хозяйстве (RZ Agro и «Агростепь»).

АФК «Система» сообщила, что приняла решение прекратить сотрудничество с Moody's. «Компания решила, что сотрудничества с двумя международными рейтинговыми агентствами достаточно для кредиторов и держателей облигаций», - говорится в заявлении.