В СМИ сообщили, что «Мегафон» и Mail.Ru Group обсуждают слияние

Оператор связи « Мегафон» рассматривает возможность покупки Mail.Ru Group, сообщает RNS со ссылкой на источник в инвестиционном бизнесе.

«Решения о структуре возможной сделки — покупка или обмен акциями — пока нет», — сказал собеседник.

Другой источник RNS — инвестор, знакомый с обсуждением этого вопроса, — подтвердил информацию о возможном вхождении «Мегафона» в капитал Mail.Ru Group. Он отметил, что «формализованных решений нет», добавив, что скептически к возможности подобной сделки пока относится шведская группа Telia, которая владеет 25,17% акций «Мегафона». «Мегафон» на данный момент ведет консультации с Telia по сделке.

Третий источник на инвестиционном рынке отметил, что «в текущей рыночной ситуации этот шаг был бы для USM логичным». Если сделка состоится, то «Мегафон», скорее всего, будет выкупать доли Mail.Ru Group у Naspers, Tencent и миноритарных акционеров интернет-компании с премией к рынку, отметил он. Однако он отметил, что «против сделки могут выступить скандинавские акционеры «Мегафона».

Холдинг USM Алишера Усманова контролирует «Мегафон», ему принадлежит 63,8% голосов в Mail.Ru Group и 15,2% экономического интереса.

Представитель USM Елена Мартынова отказалась от комментариев. В Telia, Naspers и Mail.Ru Group не ответили на запрос RSN. Представитель «Мегафона» Петр Лидов сказал, что впервые слышит о возможности такой сделки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок Mail.ru Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже выросла на 6,3% до $17,5 за шт. Капитализация интернет-корпорации выросла на $216,9 млн до $3,65 млрд.

Акции «Мегафона» на Московской бирже подешевели на 0,78% до 558,3 руб. за одну бумагу.