Обама: у США есть весомые доказательства причастности Москвы к кибератакам

Президент США Барак Обама заявил, что у Вашингтона есть серьезные доказательства того, что Россия участвовала в кибератаках против США. «Мы располагаем четкими доказательствами того, что они (Россия) участвовали в кибератаках. Это не новое явление, и этим занимается не только Россия», - сказал Обама на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Он отметил, что в прошлом имели место "кибератаки в других странах, на более низком уровне, а также проводимый хакерами промышленный шпионаж", подчеркнув, что такие действия должны быть запрещены.

Обама добавил, что в беседе с российским президентом Владимиром Путиным еще до выборов в США он «четко дал понять, что хотя Россия и будет вести разведывательную деятельность даже тогда, когда США это не будет нравиться, есть разница между разведкой и вмешательством в выборы или атаками на частные организации или коммерческие предприятия».

В начале ноября телеканал NBC со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника разведки США сообщил, что боевые хакеры США проникли в компьютерные сети, отвечающие за функционирование энергетической системы России, телекоммуникационных сетей и «систем командования» Кремля. Эта публикация вызвала резкую отповедь российской стороны: официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва ожидает официального комментария от властей США, а отсутствие такового подтвердит существование в США государственного кибертерроризма.