В Белом доме прокомментировали сообщения о готовящихся кибератаках на Россию

Власти США ответят на киберугрозы. Обсуждать заранее этот ответ никто не будет, заявил «РИА Новости» высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, США защитят свои интересы и сделают это «в то время и в том месте, которые мы сами выберем».

«Мы не будем обсуждать потенциальный ответ, однако скажем следующее: некоторые ответы вы можете увидеть, некоторые — нет», — добавил он.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что хакеры, работающие на военных США, проникли в компьютерные системы, отвечающие за функционирование энергетического сектора России, телекоммуникационных сетей и «систем командования» Кремля.