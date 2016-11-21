Apple расформировала подразделение беспроводных роутеров

Компания Apple расформировала подразделение беспроводных роутеров, распределив специалистов по другим группам, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Таким образом компания продолжает консолидацию вокруг своего основного прибыльного сегмента - электронных устройствах для конечного потребителя, пишет агентство.

Apple не обновляла эту линейку продуктов с 2013 г. и новых версий роутеров от Apple уже, вероятно, не предвидится, пишет Bloomberg. Сейчас продаются устройства AirPort Express, AirPort Extreme и AirPort Time capsule, которые стоят $99, $199 и $299 соответственно (в США). Вместе с Apple Watch и Apple TV они принесли Apple лишь 5% выручки ($11,1 млрд) в 2015 фискальном году.

Агентство прогнозирует, что вывод роутеров с рынка «сделает экосистему Apple менее прилипчивой»: ряд их специфических функций, вроде беспроводной трансляции музыки, работают только с другими устройствами компании.