ЦИК оценил ущерб от картельного сговора при закупке ГАС «Выборы» в 100 млн рублей

Ущерб от возможного картельного сговора при поставке техники для государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» мог превысить 100 млн руб., считает зампред ЦИК Николай Булаев.

«По условиям торгов здесь для государства могла бы быть экономия не менее 15%. По условиям закупки 15% - это за сотню миллионов рублей», - сказал Булаев сегодня журналистам после завершения заседания ЦИК. Он подчеркнул, что инициатива проведения проверки по фактам возможного картельного сговора исходила от Федерального центра информатизации при ЦИК России.

Ранее ФАС обнаружила признаки картельного сговора при поставке системных блоков для ГАС «Выборы» и возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

На минувшей неделе ФАС провела проверку в московских офисах китайской Lenovo и американской Hewlett-Packard по подозрению в картельном сговоре при госзакупках персональных компьютеров. Поводом заподозрить картельный сговор стали госзакупки персональных компьютеров, в которых участвовали поставщики продукции HP и Lenovo, сказала представительница ФАС: речь идет более чем о десятке аукционов федерального и регионального уровней почти на миллиард рублей. Представители компаний говорили, что в принципе не могут быть вовлечены в такую деятельность.