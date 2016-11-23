Франция потребовала от Apple 400 млн евро невыплаченных налогов – СМИ

Французская налоговая служба требует от подразделения Apple перечислить 400 млн евро невыплаченных налогов. Об этом сообщается на сайте французского издания L'Express. Соответствующий иск уже подан в парижский торговый суд.

Как отмечает журнал, налоговое ведомство считает, что компания прибегала к различного рода юридическим уловкам. Apple якобы скрыла крупные суммы, подлежащие налогообложению в 2011-2013 гг. Речь идет отчасти о средствах от продажи iPhone, iPad и MacBook.

Средства от продажи переводились в подразделение, расположенное в Ирландии, где компании предоставлялись налоговые льготы. Там же был зарегистрировано французское подразделение Apple.