Microsoft выполнит ряд условий для одобрения ЕС покупки LinkedIn – Reuters

Евросоюз одобрит сделку по покупке американской корпорацией Microsoft деловой социальной сети LinkedIn, если компания выполнит ряд условий. Об этом сообщает в среду, 23 ноября, Reuters со ссылкой на источники.

Как стало известно газете The Wall Street Journal, ранее Microsoft согласилась на уступки, которые позволят конкурирующим профессиональным социальным сетям получить доступ к Outlook. Кроме того, корпорация предоставит возможность производителям, в том числе Dell и Hewlett Packard, отключать быстрый доступ к LinkedIn на своих устройствах.

Регуляторы должны принять решение по сделке 6 декабря, отмечает ТАСС.

Microsoft объявил о покупке LinkedIn за $26,2 млрд в июне этого года. Компания планирует закрыть сделку до конца 2016 г.