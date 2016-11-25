ФАС направила запрос МТС из-за повышения цен на звонки в роуминге

Федеральная антимонопольная служба направила МТС запрос в связи с планами оператора с декабря повысить цены на голосовые вызовы в международном роуминге. Как передает «Интерфакс», это сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. ФАС готовит запросы и в другие организации.

«В рабочем порядке операторы нам говорят, что выросли тарифы со стороны операторов связи тех стран, в направлении которых выезжают наши абоненты. Например, Евросоюз снижает цены в роуминге для своих потребителей, при этом существенно повышает тарифы во взаиморасчетах с операторами третьих стран. Это может повлиять на тарифы на услуги связи в роуминге. В любом случае мы с этой ситуацией будем разбираться в ближайшее время», - сообщил Голомолзин.

МТС сообщила, что с 9 декабря повысит на 13–50% базовые тарифы на международный роуминг на ряде популярных туристических направлений, следует из сообщения компании. Взамен оператор снижает стоимость подключения некоторых роуминговых опций и расширяет территорию их действия.