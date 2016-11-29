Интернет-продажи в США в киберпонедельник установили новый рекорд

Объем онлайн-продаж в киберпонедельник (28 ноября в этом году) в США вырос на 12,1% по сравнению с прошлым годом - до рекордных $3,45 млрд, свидетельствуют данные Adobe Digital Insights. Результат превысил прогнозы Adobe на 2,6%, говорится в сообщении аналитической компании.

После первых четырех дней предрождественской распродажи Adobe с уверенностью подтверждает, что онлайн-продажи за весь сезон составят $91,6 млрд. Более 30% покупок в киберпонедельник совершались с мобильных устройств. Самые большие скидки предлагались на телевизоры - в среднем 21,4%.

Наибольшей популярностью среди электронных товаров пользовались смартфон iPhone 4 (Apple), игровая приставка PlayStation 4 (Sony) и планшет Fire (Amazon).