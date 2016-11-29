Big data россиян в интернете должны принадлежать государству – Касперская

«Большие пользовательские данные», или «большие данные» (big data), россиян в интернете должны быть признаны собственностью государства. Такого мнения придерживается гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, возглавляющая подгруппу «Интернет + Общество» при рабочей группе помощника президента России Игоря Щеголева.

По ее словам, к таким данным относится информация простых пользователей, собираемая с помощью информационных технологий (поисковые запросы, информация о местонахождении, контакты, переписка пользователей, фото- и видеоматериалы).

«Мое мнение, что эти данные должны являться собственностью государства, потому что пользователи этими данными не обладают. Пользователь отпустил их в информационное пространство, и утекло все, что он там написал. Значит, это не их принадлежность», - пояснила Касперская.