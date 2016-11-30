Президент «Евросети» назвал сообщения о закрытии компании «бредом»

Президент «Евросети» Александр Малис назвал информацию о ликвидации ритейлера недостоверной. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Могу сказать, что “Ведомости” тоже могут прекратить существование в следующем году, и планета Земля может прекратить существование в будущем году. Мы работаем и собираемся работать, несмотря на этот бред, который мы сегодня прочитали в прессе», – сказал Малис.

По данным «Ведомостей», «Евросеть» планируется разделить между главными акционерами — «Вымпелкомом» и «Мегафоном». «Вымпелком» отправил «Мегафону» предложение подписать документы до 24 декабря 2016 г., знает человек, близкий к ритейлеру.

По словам источников, предлагается разделить салоны и долги (один из собеседников говорит о 15 млрд руб.) между операторами, а бренд «Евросеть» ликвидировать через год. По словам одного из них, есть и схема, какие салоны отойдут «Вымпелкому», а какие – «Мегафону». Человек, близкий к ритейлеру, подчеркивает, что это пока только предложение одного акционера, разговоры, и в таком виде это предложение «Мегафон» не примет. В частности, придется менять схему разделения долгов между акционерами, уверен он.

Малис считает, что договоренность акционеров о разделении «Евросети» не достигнута.