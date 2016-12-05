Распространители СМИ просят вернуть торговлю прессой в метро – «Коммерсантъ»

Ассоциация распространителей печатной продукции направила на имя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Пегова письмо с просьбой вернуть торговлю газетами и журналами на станции метро и в переходы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма, отправленного 28 ноября. В метрополитене подтвердили его получение.

С весны 2015 г., когда метрополитен начал расторгать договоры аренды с киоскерами, общий объем продаж печатных изданий в Москве снизился на 25–30%, говорится в письме. В конце 2015 г. метрополитен в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с оператором автоматов – ООО «Газетные автоматы». В 2013 г. газеты и журналы продавались более чем в 700 точках и 200 автоматах, а доходы от их реализации в метро составляли около 2 млрд руб., напоминают распространители.

В письме указывается, что по итогам 70 аукционов на право торговли в подземных переходах, проведенных весной 2016 г., ставки аренды в 3–4 раза превышают возможности киоскеров. Товарооборот одной торговой точки они оценивают в пределах 0,3–1 млн руб. в месяц.

Общая площадь выставлявшихся на торги объектов превышала 2700 кв. м. Около 40% этой площади разыгрывалось единым лотом. Победителем стало ООО «Метроторг», принадлежащее экс-совладельцу газеты «Завтра» Дмитрию Сидоренко. Арендная плата за киоски лота составит 8 млн руб. в месяц за 17 объектов.

В продаже прессы в метро заинтересовано как минимум 15 компаний-распространителей, говорит председатель правления АРПП Александр Оськин. Однако речь идет о низкорентабельном бизнесе, поэтому уместнее проводить не аукционы, а конкурсы, как это делает департамент СМИ и рекламы Москвы при реализации права на торговлю прессой в уличных киосках, считает он.

В метрополитене не видят причин для смены формы торгов.